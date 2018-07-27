Birçok ilde sınav operasyonu!

2010 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda Fethullaçı Terör Örgütü'nün çaldığı sınav sorularını alarak komiser yardımcılığına yükselen 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Birçok sınavda KPSS- Polislik, Komserlik, Komser Yardımcılığı gibi) soruları cemaat üyelerine vererek yükselmelerini ve sınavları kazanmalarını sağladıkları tespit edilmişti. Sınav sorularını alarak kazanan veya yükselen kişilere karşı yapılan operayonlar devam ediyor. Savcılık ve Emniyet'in ortak yürüttüğü operasyonlar büyük bir gizilik içerisinde yürütüldü.

Çalınan sorular ile Polislikten Komiser Yardımcılığına yükseldikleri tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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