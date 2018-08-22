Biraz Dikkatli Olursanız Milyonlarca Lira Kazanabilirsiniz!..

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü birlikte İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı operasyonlara göre terörü bitirmek için tüm gücüyle mücadele ederken milletten de yardım almayı ihmal etmiyor. Terör suçundan arananlar için oluşturulan web sitesi aracılığıyla kategorize edilmiş teröristlerin listesi yayımlandı. Kategorilere göre ayrılmış teröristler ile ilgili Alo 140 Terör İhbar Hattına ihbarda bulunanlara para ödülü de veriliyor. Bazı teröristlerin başına milyonlarca TL ödül konuldu.

Güvenlik güçlerinin milletten tek istediği biraz daha dikkatli olmalarıdır. İşin para boyutunu bir kenara bırakarak gerçekten vatana,millete, dine ve devlete faydalı bir birey olmak için bu konuya hassasiyetle yaklaşmak gerekiyor. Hem vatandaşlık görevini yerine getirip hem de milyonlarca TL para ödülü kazanmak için etrafınıza biraz daha dikkatli bakmanız yeterli olacaktır. Kim bilir hem memleketi bir teröristten kurtarırken diğer yandan da hatırı sayılır bir servetin sahibi olabilirsiniz.

Aranan teröristler ile ilgili bütün detaylı bilgiler http://www.terorarananlar.pol.tr adresinde yer alıyor.

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri listede yer alan teröristler ile ilgili para ödülleri şöyle;

Ödüllendirme ile ilgili yapılan resmi duyuru ise şöyle;

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TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARIN AYDINLATILMASINI VE SUÇ FAİLLERİNİN YAKALANMASINI SAĞLAYAN İHBARCI/YARDIM EDEN KİŞİLERE MÜRACAATI HALİNDE VE RENK KATEGORİLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖDÜLLENDİRME YAPILACAKTIR.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇERİSİNDE FAALİYET YÜRÜTEN KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLEMEYEN, SONUÇLARI İTİBARİ İLE TOPLUMDA İNFİAL/ETKİ YARATABİLECEK 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇ VE SUÇLULARA İLİŞKİN İHBARLAR DA KOMİSYONCA DEĞERLENDİRİLEREK ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR.

ÖDÜL VERİLECEK KİŞİLERE AİT BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. BU KİŞİLERİN KİMLİKLERİNİ İFŞA EDENLER HAKKINDA TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİNCE İŞLEM YAPILACAKTIR.

ÖDÜL ALMAYI HAK EDENLERE ÖDÜL NAKTEN ÖDENECEKTİR...

VERİLECEK ÖDÜL İHBAR EDİLEN KİŞİNİN ÖNEMİNE GÖRE ARTIRILABİLECEKTİR...

2015 Yılından bu yana hizmet veren web sitesi aracılığı ile şimdiye kadar milyarlarca TL ödül vatandaşa dağıtıldı.

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