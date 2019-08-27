Bir yıl önce evlendiği eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

DHA'nın haberine göre cinayet Ereğli'nin Toros mahallesinde yaşandı. Eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin Karasu, bir yıl önce 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu ile evlendi.

Çift, dün gece evlerinin bulunduğu mahalledeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Karasu, eşini başındaki eşarbıyla boğarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan Karasu, yaklaşık 1.5 saat sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyledi ve teslim oldu.

Polis, Karasu'nun söylediği adrese gittiklerinde Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Gülsüm Karasu'nun cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Alaaddin Karasu'nun sorgusu sürüyor.

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