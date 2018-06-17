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Bir Vahşet Daha: Kedi Ormanlık Alanda Öyle Bir Halde Bulundu ki...

Sakarya'da meydana gelen ve büyük tepki toplayan vahşetin ardından bir olay da Adana'da meydana geldi. bir kedi ormanda başı kesilmiş halde bulundu.

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Bir Vahşet Daha: Kedi Ormanlık Alanda Öyle Bir Halde Bulundu ki...

Sakarya'da meydana gelen ve büyük tepki toplayan vahşetin ardından bir olay da Adana'da meydana geldi. bir kedi ormanda başı kesilmiş halde bulundu.

17 Haziran 2018 Pazar 09:53
Bir Vahşet Daha: Kedi Ormanlık Alanda Öyle Bir Halde Bulundu ki...

Ayakları ve kuyruğ kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin şokunu hala atlatamamışken bir vahşet daha yaşandı.

Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra ormanlık alana atılan, bulunduktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayaran yavru köpekle ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, Adana'da bir vahşet daha ortaya çıktı. Bayramın ikinci günü Adnan Menderes Bulvarında bulunan piknik alanında keskin bir gereçle başı kesilerek öldürülen bir siyah kedi bulundu. Vahşice öldürüldüğü görülen kedinin yanındaki siyah poşet ile öldürüldükten sonra buraya getirilip atıldığı tahmin ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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KediAdanaHaberKöpekHayvan Hakları
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