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Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:

Son dakika açıklaması ORC Araştırma Şirketinden geldi. Yapılan açıklamada 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için gerçekleştirilen son anketin sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

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Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:

Son dakika açıklaması ORC Araştırma Şirketinden geldi. Yapılan açıklamada 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için gerçekleştirilen son anketin sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

21 Haziran 2018 Perşembe 11:20
Bir Şirket Daha Anket Sonucunu Açıkladı:

Seçime 3 gün kala anket şirketleri son sonuçlarını art arda açıklamaya başladı.

16 Nisan günü gerçekleştirilen anayasa referandumundan 3 gün önce açıkladığı ankette anayasa değişikliğine yüzde 59.4 'evet' çıkacağını açıklamıştı. Yüzde 8 yanılgı payı ile referandumu tahmin eden ORC Araştırma Şirketi, 24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim anketinin sonucunu açıkladı.

ORC'nin seçim anketi 17 ile 19 Haziran tarihleri arasında 36 ilde toplam 4 bin 250 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 ile birinci turda seçimden galip çıkan isim olacağı ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Yüzde 29,2 oranında oy alıyor. Akşener ile Demirtaş'ın oy oranı ise yüzde 8 civarında.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankete göre partiler kıyasıya yarış içerisinde. Partilerin yarışında son durum şöyle:

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı
24 Haziran 2018 Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı
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