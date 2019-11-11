Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103118
ALTIN
270.271
DOLAR
5.7755
STERLIN
7.4218
EURO
6.3762
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler erken emekli olur!
CHP'li Barut: 30 Aydır Atamalar Neden Yapılmıyor?
TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 2019 TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları neler?

Bir patron dehşeti daha ! Kadın işçinin başını yardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın işçi işten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamayınca çalıştığı yeri protesto etmek için şirketin önüne gitti. Şirketin önünde patronunun saldırısına uğradı.

Bir patron dehşeti daha ! Kadın işçinin başını yardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın işçi işten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamayınca çalıştığı yeri protesto etmek için şirketin önüne gitti. Şirketin önünde patronunun saldırısına uğradı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 23:12
Bir patron dehşeti daha ! Kadın işçinin başını yardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda işten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamadığını öne süren tekstil işçisi Reyhan Kara, protesto için gittiği tekstil şirketinin önünde eski patronu tarafından saldırıya uğradı. Patron Şükrü Ü.'nün taşlı saldırısı sonrası başından kanlar akan Kara'nın o anları kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta bulunan bir tekstil firmasından tazminatı verilmeden atılan Reyhan Kara adlı işçi, işyeri önünde basın açıklaması yaptığı sırada patron Şükrü Ü.’nün taşlı saldırısına uğradı.

İhbar ve 2 buçuk yıllık kıdem tazminatı ödenmeden işine son verilen Kara, işten çıkarıldığı tekstil firmasının önünde Emeğin Gücü Derneği ile birlikte açıklama yapmak istedi.

“BİR AYDIR OYALANIYOR”

Evrensel’in haberine göre Emeğin Gücü Derneği Başkanı Hasan Ergül basın açıklamasında, Şükrü Üner ile telefon ve e-mail yoluyla görüştüklerini belirterek “Patron, yaklaşık 1 aydır Reyhan Kara kardeşimizi oyalıyor, anasının ak sütü kadar helal olan kıdem ve ihbar tazminatını ödememek için her türlü hileye başvuruyor. Kendisi işçi kardeşimize zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalışmıştır, kendisine hakaret etmiştir. Reyhan Kara'nın hakları ödeninceye kadar kapınızın önündeyiz. Her gün oturma eylemimize devam edeceğiz” dedi.

Açıklama yapıldığı sırada yanında birkaç kişiyle birlikte işyerinin önüne gelen patron Şükrü Ü., açıklamaya katılanlara taş ve sopalarla saldırdı. İşten çıkarılan Reyhan Kara, saldırı sırasında başına taş isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

SULTANGAZİ’DE DE DAYAK VARDI

Suriye uyruklu bir kişi, İstanbul, Sultangazi ilçesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi.

İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı.

Son Güncelleme: 11.11.2019 23:19
Anahtar Kelimeler:
patron dehşeti daha kadın işçinin başını yardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu
Eşini ilişkiye zorladı! Komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulundu
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Suriyeliler askere mi alınacak ?
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!
Askeri Araç Devrildi! Çok Sayıda Askerimiz Yaralı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim