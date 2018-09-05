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Bir Medya Devinden Daha İşten Çıkarma Kararları!..

Ciner Medya Grubu'nun ekonomik kriz nedeniyle aldığı tenkisat kararından sonra Demirören Medya Grubu tarafında da işten çıkarma, personel azaltma kararı aldığı öğrenildi.

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Bir Medya Devinden Daha İşten Çıkarma Kararları!..

Ciner Medya Grubu'nun ekonomik kriz nedeniyle aldığı tenkisat kararından sonra Demirören Medya Grubu tarafında da işten çıkarma, personel azaltma kararı aldığı öğrenildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:36
Bir Medya Devinden Daha İşten Çıkarma Kararları!..

Ciner Medya Grubu'nun ekonomik kriz nedeniyle aldığı tenkisat kararından sonra Demirören Medya Grubu tarafında da işten çıkarma, personel azaltma kararı aldığı öğrenildi.

Ciner Medya Grubu'nun bünyesinde faaliyet gösteren Show TV, Habertürk TV, habertürk.com.tr ve Bloomberg TV'de başlayan işten çıkarmalar devam ederken bir 'tenkisat' sinyali de Demirören Medya Grubu'ndan geldi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne katılması sebebiyle bugün saat 19.00'da yapılması kararlaştırılan İcra Kurulu toplantısında Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, DHA ve internet sitelerinin tepe isimleri tarafından hazırlanan tasarruf listeleri masaya yatırılacak ve üzerlerinde önemli kararlara imza atılacak.

Sunulacak tasarruf listeleri doğrultusunda Demirören Medya Grubu'nda da geniş çaplı bir işten çıkarma hamlesinin başlacağı bekleniyor.

Kaynaklar; Mynet

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