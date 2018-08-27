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Bir haftada 5'i sözde üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi

Yurtiçi güvenlik operasyonları çerçevesinde bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bir haftada 5'i sözde üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi

Yurtiçi güvenlik operasyonları çerçevesinde bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:54
Bir haftada 5'i sözde üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi

Yurtiçi güvenlik operasyonları çerçevesinde bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde, iç güvenlik operasyonları tüm hızıyla yürütülüyor. Bu kapsamda bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Diğer taraftan, operasyonlar kapsamında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve terör örgütleriyle irtibatlı-ilişkili olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişi gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
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