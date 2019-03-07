Bir Askeri birlik müjdesi daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat mitinginde Yozgat için müjdelediği askeri birlik müjdesine bir yenisi daha eklendi. Yozgat’tan sonra Çorum’a da askeri birlik müjdesi verildi.
Çorum’a askeri birlik talebiyle Ankara’ya çıkarma yapan Çorum heyetinden müjdeli haber geldi. Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret ederek, Çorum’a askeri birlik talebinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onayı ile Çorum’a askeri eğitim birliğinin kazandırıldığı, Çorum heyetinin sosyal medya hesaplarından müjdelendi.
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Uzman. Olmak. İstiyorum. Ama yaş sıralamasıni 30 yapsanizda bizde basvurumuzu yapsak diyorum