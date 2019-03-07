Bir Askeri birlik müjdesi daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat mitinginde Yozgat için müjdelediği askeri birlik müjdesine bir yenisi daha eklendi. Yozgat’tan sonra Çorum’a da askeri birlik müjdesi verildi.