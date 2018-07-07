Bir Acı Haber de Darende'den Geldi: Minik Öykü'nün Cansız Bedeni Bulundu

Bir acı haber de Malatyaa'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün sabah saatlerinde Malatya'ya bağlı Darebde ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi’nde meydana gelen feci olayda, evlerinin yakınında bulunan kanalın çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar sudan çıkartılarak kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye kısa süre içinde gelen itfaiye ekipleri ve dalgıçlar minik Öykü'yü kurtarmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmayla minik Öykü, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Nadir Mahallesi yakınlarında hareketesiz şekilde bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Öykü Karagül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Minik Öykü’nün cansız bedeni Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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