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Bir acı haber daha ! Yaralı asker şehit oldu

Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu.

Bir acı haber daha ! Yaralı asker şehit oldu

Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu.

09 Haziran 2019 Pazar 10:49
Bir acı haber daha ! Yaralı asker şehit oldu

Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Sakaryalı Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ise yaralanarak Ankara GATA'da tedaviye alındı. Celal Hayta bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan şehidin cenazesi yarın Ankara GATA'da yapılacak törenin ardından memleketine götürülerek toprağa verilecek. 

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA
Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırıda yaralanan ve Ankara GATA'da süren tedavisi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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