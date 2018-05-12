Binlerce Kişiyi İlgilendiren Haber: O İşlem Seçim Sonrasına Ertelendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada isim ve soyisim değişikliği için başvruların seçim sonrasına ertelendiği belirtildi.

Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanması, seçim sonrasına kadar ertelendi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandalık İleri Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, .24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listeleri, bugün askıdan inecek.

Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorun yaşanmaması, bir karışıklığa yol açılmaması adına 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddeyle sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasını, seçim sonrasına kadar erteledi.

Seçimlerin ardından ad ve soyad değişim işlemlerine devam edilecek.

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