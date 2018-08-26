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Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Bingöl'e bağlı Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle hain PKK’lı teröristler arasında sıcak temas yaşandı. Askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1’i, aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

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Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Bingöl'e bağlı Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle hain PKK’lı teröristler arasında sıcak temas yaşandı. Askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1’i, aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:21
Bingöl'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Bingöl'e bağlı Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle hain PKK’lı teröristler arasında sıcak temas yaşandı. Askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1’i, aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. 

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin kırsal kesiminde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda, hain PKK’lı teröristlerle temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 askerimiz şehit olurken, 2 asker de hafif şekilde yaralandı. Çatışmada, Poyraz Agir kod adlı 35 yaşındaki Mehmet Şirin Özmen ile Adil Havar kod adlı 29 yaşındaki Aykut Özkur isimli teröristler de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mehmet Şirin Özen isimli teröristin, İçişleri Bakanlığı’nın Aranan Teröristler listesindeki gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırılan yaralı 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede, hava destekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Bingöl Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile BTÖ mensupları arasında sıcak çatışma yaşanmıştır. Çatışma sonrasında Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özmen (35) ve Adil Havar (K) Aykut Özkur (29) isimli BTÖ mensupları silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir.

Poyraz Agir (K) Mehmet Şirin Özen isimli BTÖ mensubunun gri liste ile arandığı tespit edilmiştir.

Çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de hafif yaralanmıştır."

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Son Güncelleme: 26.08.2018 10:11
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bingöl çatışma asker şehit oldu
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