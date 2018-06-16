Bingöl'de Yolcu Minibüsü Devrildi! 14 Kişi Yaralandı

Bingöl'de yolcu taşıdığı öğrenilen minibüs devrildi, kazada 14 kişi yaralandı. Bingöl'de yolcu taşıyan minibüsün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl Solhan yolu 10. Kilometrede Kervansaray mevkiinde oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Solhan ilçesine yolcu taşımacılığı yapan G.K. idaresindeki minibüs, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Takla atan minibüs, ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte 14 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edilirken, araçlardan çıkarılan yaralı vatandaşlara ilk müdahele olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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