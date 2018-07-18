Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Binali Yıldırım'dan Kritik OHAL Açıklaması

Erzincan'a ziyarette bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan kritik bedelli askerlik ve OHAL açıklaması geldi.

banner396

Binali Yıldırım'dan Kritik OHAL Açıklaması

Erzincan'a ziyarette bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan kritik bedelli askerlik ve OHAL açıklaması geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:03
Binali Yıldırım'dan Kritik OHAL Açıklaması

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret eden Binali Yıldırım, çıkışta hazır bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste görev yapmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek, Hayat devam ediyor, iki ay önce başka bir konumdaydık, bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun, ülkemiz için, milletimiz için elimizden geldiğince, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste başkan olarak görev yapmak bir onur, bir şeref olarak görüyorum. Yeni dönemde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı çalışmalarla çok daha yürütmenin elini rahatlatacak. Yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi hak ve özgürlüklerin daha da artırılması yönünde gayret edecek. Denge, denetleme ve yasal faaliyetlerini, uzlaşma kültürünü genişleterek, az münakaşa çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz" dedi.

OHAL VE BEDELLİ

TBMM'nin halen çalışmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, İki kanun teklifi var, birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi Olağanüstü Hal sona erdi. Olağanüstü Hal sona erince gerek FETO ile gerek terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelere ihtiyaç var. Dolayısıyla o maddeler görüşülecek. İkinci teklif de bugün verildi. Burada da bedelli askerlik ile ilgili bir düzenleme söz konusu, aynı zamanda sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin önlenmesine yönelik güvenlik boyutu olan düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunları da meclis tatile girmeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma imkanımız olacak" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.07.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımOhalBedelli AskerlikBedelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkumlara Af ile İlgili Son Dakika Gelişmesi: Çalışmalar Başladı
Mahkumlara Af ile İlgili Son Dakika Gelişmesi: Çalışmalar Başladı
Ankara Batı Adliyesi Uygulama Sınav Sonuçlarını ve Sözlü Mülakat Tarihlerini Açıkladı
Ankara Batı Adliyesi Uygulama Sınav Sonuçlarını ve Sözlü Mülakat Tarihlerini Açıkladı
Adnan Oktar Hakkında Flaş Gelişme ! Kendini O Sözlerle Savundu
Adnan Oktar Hakkında Flaş Gelişme ! Kendini O Sözlerle Savundu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim