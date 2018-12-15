Bina İş Makinesinin Üzerine Çöktü

Yıkımı yapılan bir bina iş makinesinin üzerine çöktü! Çökme anları saniye saniye kaydedildi



Trabzon'a bağlı Çaykara ilçesinde yıkım çalışması yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü. Binanın çökme anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Trabzon'a bağlı Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinesinin üzerine çöktü. Kazada iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, iş makinesi operatörü şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İşte o anlar;