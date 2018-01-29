Bill Gates 'Süper İnek' İçin Milyonlarca Doları Gözden Çıkardı

Microsoft'un kurucusu dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates, Süper inek projesine 40 milyon dolar ayırmış durumda. Gates, hem avrupalı inekler gibi süt verecek hem de Afrina inekleri gibi sıcak havalara dayanıklı hale gelecek uygun bir hayvan yetiştirmeyi amaçlıyor.

Teknolojiyle bağını koparan ve kendisini insani yardım ve dünyanın gelecekteki sorunlarına adadığını söyleyen Gates, süt ve et sorununu ortadan kaldırmak için çeşitli projeler üretmeye devam ediyor.

Daha fazla süt üretecek bir sığır türü üretme amacındaki olan Gates, "Harcadığımız dolar başına etki bu alanda çok yüksek. Aynı dayanıklılık ile dört kat daha üretken bir ineğiniz olabilir." dedi. İngiltere Holstein-Friesians cinsi inekler günde ortalama 19 litre süt verebilirken, Afrikalı kuzenlerinin günlük üretimi 1.5 litre civarında, fakat Afrikalı inekler yüksek sıcaklıklara daha fazla dayanabiliyor. Gates, Afrikalı ineklerin dayanıklılığı, Avrupalı ineklerin süt üretimini bir araya getirerek yeni bir tür ortaya çıkarma niyetinde. Söz konusu proje için Edinburgh merkezli kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan GALVmed 40 milyonluk kaynağı buraya ayırdı.

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