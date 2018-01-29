Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bill Gates 'Süper İnek' İçin Milyonlarca Doları Gözden Çıkardı

Microsoft'un kurucusu dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates, Süper inek projesine 40 milyon dolar ayırmış durumda. Gates, hem avrupalı inekler gibi süt verecek hem de Afrina inekleri gibi sıcak havalara dayanıklı hale gelecek uygun bir hayvan yetiştirmeyi amaçlıyor.

banner396

Bill Gates 'Süper İnek' İçin Milyonlarca Doları Gözden Çıkardı

Microsoft'un kurucusu dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates, Süper inek projesine 40 milyon dolar ayırmış durumda. Gates, hem avrupalı inekler gibi süt verecek hem de Afrina inekleri gibi sıcak havalara dayanıklı hale gelecek uygun bir hayvan yetiştirmeyi amaçlıyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:45
Bill Gates 'Süper İnek' İçin Milyonlarca Doları Gözden Çıkardı
banner400

Bill Gates 'Süper İnek' İçin Milyonlarca Doları Gözden Çıkardı

Microsoft'un kurucusu dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Bill Gates, Süper inek projesine 40 milyon dolar ayırmış durumda. Gates, hem avrupalı inekler gibi süt verecek hem de Afrina inekleri gibi sıcak havalara dayanıklı hale gelecek uygun bir hayvan yetiştirmeyi amaçlıyor.

Teknolojiyle bağını koparan ve kendisini insani yardım ve dünyanın gelecekteki sorunlarına adadığını söyleyen Gates, süt ve et sorununu ortadan kaldırmak için çeşitli projeler üretmeye devam ediyor.

Daha fazla süt üretecek bir sığır türü üretme amacındaki olan Gates, "Harcadığımız dolar başına etki bu alanda çok yüksek. Aynı dayanıklılık ile dört kat daha üretken bir ineğiniz olabilir." dedi. İngiltere Holstein-Friesians cinsi inekler günde ortalama 19 litre süt verebilirken, Afrikalı kuzenlerinin günlük üretimi 1.5 litre civarında, fakat Afrikalı inekler yüksek sıcaklıklara daha fazla dayanabiliyor. Gates, Afrikalı ineklerin dayanıklılığı, Avrupalı ineklerin süt üretimini bir araya getirerek yeni bir tür ortaya çıkarma niyetinde. Söz konusu proje için Edinburgh merkezli kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan GALVmed 40 milyonluk kaynağı buraya ayırdı. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Bill GatesBill Gates Inek Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı
Cami Tuvaletinde 16 Yaşındaki Engelli Çocuğa Tecavüz Etmişti! Tutuklandı
ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek
ATA AÖF Ders Kayıtları Başladı! 4 Şubat'a Kadar Devam Edecek
MEB 513 Şube Müdürü Ataması (GYS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı
MEB 513 Şube Müdürü Ataması (GYS) Sınav Kılavuzu Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim