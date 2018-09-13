bilgi işlem personeli bilgisayarları satıp binayı yaktı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan S.A. (25) Sağlık Müdürlüğü'nün bilgisayarlarını sattı. Daha sonra durumun öğrenilmemesi için kurum binasını ateşe vererek yaktı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde henüz mesai başladan önce yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki duyarlı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, tazyikli su sıkarak, alevlere müdahale edip, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangın sonrası kurumun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yangının bilgi işlem personeli 25 yaşındaki S.A. tarafından çıkarıldığını belirledi.

KURUMA AİT 30 BİLGİSAYARI DA SATMIŞ!

Yangını çıkardığı tespit edilen S.A gözaltına alındı. S.A.'nın, emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, maddi sıkıntılar sebebiyle kuruma ait yaklaşık 30 bilgisayarı bakıma alma bahanesiyle aldıktan sonra sattığını, yakalanmamak için binayı ateşe verdiğini itiraf etti. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA