Berna Laçin'e Hapis!..

Ünlü sanatçı Berna Laçin'e Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan dava açılarak 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin arttığı ve medyada gündeme gelmeye başladığı sırada sosyal medya hesabı twitter'da yaşanan olaylara dair tepki gösterek bir paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya kullanıcıları idam istekleri için hashtag başlatmıştı.

Oyuncu Berna Laçin ise cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkmıştı.

Laçin, Twitter'da hesabından yaptığı paylaşımda ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!” demişti.

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, “İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!” şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

Laçin, tepkilerin ardından “Yani şunu açıklamak bile o kadar saçma ki! Siz benim ne zaman herhangi bir inanç ile ilgili tek sözümü duydunuz! Ayıp vallahi ayıp! Hem ayıp hem günah! Kavga ve kötülükten beslenen bir grup var Allah aşkına şeytana uymayın! Bırakın bir huzurlu yaşayalım ya” yazmış ve paylaşımlarını şöyle sürdürmüştü:

“Araplar kutsal değil, biz Arap değiliz, Arabistan da bizim toprağımız değil! Kutsallar ayrı, o kutsalların bulunduğu şehirlerde bugün yaşayan insanlar ayrı! A-Y-R-I

Sultanahmet’te de çok hırsızlık oluyor dersem camiye mi küfretmiş oluyorum! Bir delirmeyin ya! Tövbe tövbe.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA