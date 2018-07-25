Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
18 Şehirde Operasyon!..
Kapat

Berna Laçin'e Hapis!..

Ünlü sanatçı Berna Laçin'e Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan dava açılarak 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

banner396

Berna Laçin'e Hapis!..

Ünlü sanatçı Berna Laçin'e Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan dava açılarak 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:22
Berna Laçin'e Hapis!..

Ünlü sanatçı Berna Laçin'e Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan dava açılarak 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemlerinin arttığı ve medyada gündeme gelmeye başladığı sırada sosyal medya hesabı twitter'da yaşanan olaylara dair tepki gösterek bir paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeninin bulunmasının ardından sosyal medya kullanıcıları idam istekleri için hashtag başlatmıştı.

Oyuncu Berna Laçin ise cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkmıştı.

Laçin, Twitter'da hesabından yaptığı paylaşımda ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!” demişti.

Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, “İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!” şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

Laçin, tepkilerin ardından “Yani şunu açıklamak bile o kadar saçma ki! Siz benim ne zaman herhangi bir inanç ile ilgili tek sözümü duydunuz! Ayıp vallahi ayıp! Hem ayıp hem günah! Kavga ve kötülükten beslenen bir grup var Allah aşkına şeytana uymayın! Bırakın bir huzurlu yaşayalım ya” yazmış ve paylaşımlarını şöyle sürdürmüştü:

“Araplar kutsal değil, biz Arap değiliz, Arabistan da bizim toprağımız değil! Kutsallar ayrı, o kutsalların bulunduğu şehirlerde bugün yaşayan insanlar ayrı! A-Y-R-I

Sultanahmet’te de çok hırsızlık oluyor dersem camiye mi küfretmiş oluyorum! Bir delirmeyin ya! Tövbe tövbe.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
Berna LaçinHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ForeverIslam 50 dakika önce

Medine’de nerde tecavuz olmuş ahmak kadın, İslam düşmanlığınızdan ne dediğiniz bilmiyorsunuz, Kininizden geberin..!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kübra 48 dakika önce

Ne aşağılaması!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Rıdvan 30 dakika önce

Avrupada 14 15 yaşındaki kızlar satılırken kötü yollara sürüklenirken neden hiç Avrupaya laf etmedi Medine?? Çünkü zihniyet kirli amaç Medine şehri üzerinden islamiyeti kötülemek ve ayrıca Medine araplara değil tüm İslam aleminin kutsalı !!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..
İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..
ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi
ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi
18 Şehirde Operasyon!..
18 Şehirde Operasyon!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim