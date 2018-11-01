Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Belki Şehit Gelir Diye Şehitlik Yaptılar!

Gümüşhane'yebağlı Köse İlçe Belediye Başkanlığı, 5 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 200 bin lira harcayarak 12 kişilik şehitlik inşa etti. Şehit gelme ihtimaline karşılık şehitlik yapan belediyenin başkanı Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye onlara güzel bir yer yaptık” ifadelerini kullandı.

Belki Şehit Gelir Diye Şehitlik Yaptılar!

Gümüşhane'yebağlı Köse İlçe Belediye Başkanlığı, 5 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 200 bin lira harcayarak 12 kişilik şehitlik inşa etti. Şehit gelme ihtimaline karşılık şehitlik yapan belediyenin başkanı Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye onlara güzel bir yer yaptık” ifadelerini kullandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:40
Belki Şehit Gelir Diye Şehitlik Yaptılar!

Gümüşhane'yebağlı Köse İlçe Belediye Başkanlığı, 5 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 200 bin lira harcayarak 12 kişilik şehitlik inşa etti. Şehit gelme ihtimaline karşılık şehitlik yapan belediyenin başkanı Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye onlara güzel bir yer yaptık” ifadelerini kullandı.

Şuan boş olan şehitlik, şehit gelme ihtimali üzerine inşaa edildi. 5 dönümlük arazi üzerine 12 kişilik şehitlik yapıldı.

Gümüşhane'nin Köse ilçesi bugüne kadar 7 şehit verdi.  6 şehit ilçede bulunan mezarlığa defnedilirken, 1 şehit ailesinin isteği üzerine şehir dışında bulunan mezarlığa defnedildi.

ÅEHÄ°TLÄ°ÄE BU KAPIDAN GÄ°RÄ°LÄ°YOR Åehitlik 5 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k araziye yapÄ±ldÄ±. VatandaÅlar, KÃ¶se Belediyesi'nin durduk yere yaptÄ±rdÄ±ÄÄ± Åehit- lik iÃ§in âÄ°nÅallah bÃ¶yle bir yere hiÃ§ ihtiyaÃ§ olmazâ diye konuÅtu.

Ak Partili Belediye Başkanı Şerif Aygün basın mensuplarına yaptığı açıklamada '' şehit gelebilir diye yaptık. Şehitliği 12 kişilik olarak hazırladık. İnşallah olmaz ama olursa diye bu güzel yeri hazırladık. '' ifadelerini kullandı.

BaÅkan Åerif AygÃ¼n'Ã¼n icraatÄ± tartÄ±Åma yarattÄ±. AygÃ¼n: Åehitlik Åimdilik boÅ duruyor

Belediye Başkanı Şerif Aygün açıklamalarına şöyle devam etti;

''Şehitlik yapıldı ve buraya ilçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını koyacağız. Diğer alanları da inşallah olmaz ama eğer şehidimiz olursa diye yaptık. Onların kabirleri burada olacak. Bu şehitlik en fazla 12 kişilik. 250 kişilik diye laflar çıktı. Burası Çanakkale mi, 250 kişilik şehitlik olsun. Bizi çekemeyen rakiplerimiz abartıyor. Alan büyük olunca öyle sanmışlar. Şehitlikte bir anıt da yaptırdık. Çok para harcamadık. 200 bin TL civarında bir para harcandı''

KÃSE BELEDÄ°YESÄ° BU ÅEHÄ°TLÄ°K Ä°ÃÄ°N 200 BÄ°N LÄ°RA HARCADI GÃ¼mÃ¼Åhane'nin KÃ¶se Ä°lÃ§esi bugÃ¼ne kadar 7 Åehit verdi. Bu Åehitlerden 6'sÄ± ilÃ§e mezarlÄ±ÄÄ±na, 1'i de ilÃ§e dÄ±ÅÄ±- na defnedildi. Yeni yapÄ±lan ÅehitliÄe, 7 Åehidimizin fotoÄraflarÄ± da konulacak. Åehitlikte bir de anÄ±t bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
belki şehit gelir diye şehitlik yaptılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muhammet Güler 30 dakika önce

BU MILLET KAFAYI YEMIS. BOYLE BIR SEYI GORMEK INSANLARIN PISKOLAJISINI BOZAR. YAPACAK BASKA BIR SEY YOKMUYDU.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Mardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandı
Mardin'de bombalı araç, Gaziantep'te ise canlı bomba yakalandı
Askerleri Taşıyan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı!
Askerleri Taşıyan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı!
Adıyaman'dan kötü haber! Yaralı polisler var
Adıyaman'dan kötü haber! Yaralı polisler var

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim