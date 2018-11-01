Belki Şehit Gelir Diye Şehitlik Yaptılar!

Gümüşhane'yebağlı Köse İlçe Belediye Başkanlığı, 5 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 200 bin lira harcayarak 12 kişilik şehitlik inşa etti. Şehit gelme ihtimaline karşılık şehitlik yapan belediyenin başkanı Şerif Aygün, “İnşallah olmaz ama eğer şehidimiz gelirse diye onlara güzel bir yer yaptık” ifadelerini kullandı.

Şuan boş olan şehitlik, şehit gelme ihtimali üzerine inşaa edildi. 5 dönümlük arazi üzerine 12 kişilik şehitlik yapıldı.

Gümüşhane'nin Köse ilçesi bugüne kadar 7 şehit verdi. 6 şehit ilçede bulunan mezarlığa defnedilirken, 1 şehit ailesinin isteği üzerine şehir dışında bulunan mezarlığa defnedildi.

Ak Partili Belediye Başkanı Şerif Aygün basın mensuplarına yaptığı açıklamada '' şehit gelebilir diye yaptık. Şehitliği 12 kişilik olarak hazırladık. İnşallah olmaz ama olursa diye bu güzel yeri hazırladık. '' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şerif Aygün açıklamalarına şöyle devam etti;

''Şehitlik yapıldı ve buraya ilçemizin bugüne kadar verdiği 7 şehidimizin fotoğraflarını koyacağız. Diğer alanları da inşallah olmaz ama eğer şehidimiz olursa diye yaptık. Onların kabirleri burada olacak. Bu şehitlik en fazla 12 kişilik. 250 kişilik diye laflar çıktı. Burası Çanakkale mi, 250 kişilik şehitlik olsun. Bizi çekemeyen rakiplerimiz abartıyor. Alan büyük olunca öyle sanmışlar. Şehitlikte bir anıt da yaptırdık. Çok para harcamadık. 200 bin TL civarında bir para harcandı''