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Belgrad Ormanı’nda Kaşıkçı araması

Emniyet Güçleri kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor. Ormana giriş çıkışa ait güvenlik kamera görüntülerinin tamamı toplandı ve incelemeye alındı.

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Belgrad Ormanı’nda Kaşıkçı araması

Emniyet Güçleri kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor. Ormana giriş çıkışa ait güvenlik kamera görüntülerinin tamamı toplandı ve incelemeye alındı.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:58
Belgrad Ormanı’nda Kaşıkçı araması

Emniyet Güçleri kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor. Ormana giriş çıkışa ait güvenlik kamera görüntülerinin tamamı toplandı ve incelemeye alındı.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili çalışmalarına devam eden polis ekipleri, incelemelerini Belgrad Ormanı’nda yoğunlaştırdı. Olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Orman’na gitmiş olabilme ihtimali üzerine ekipler kamera kayıtlarını toplarken, Belgrad Ormanı'nda geçniş çaplı bir araştırma başlattı.

Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Son Güncelleme: 18.10.2018 16:39
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belgrad ormanı nda kaşıkçı araması
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