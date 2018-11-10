Belediye'den Anlamlı 10 Kasım Etkinliği

Mersin Mezitli Belediye Başkanlığı, 10 Kasım nedeniyle hazırlattığı ve bilboardlara astığı Atatürk afişlerinin önünde fotoğraf çektirip bunu sosyal medya üzerinden belediyeye ulaştıranlara Türk bayrağı hediye edileceğini duyurdu.

Mersin Mezitli Belediye Başkanlığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ün aramızdan ayrılışının 80. sene-i devriyesi dolayısıyla ilçenin dört bir yanına Atatürk’ün fotoğrafının olduğu afişler astı.

Afişlerde ayrıca, okullarda okunması yasaklanan ve son günlerde yeniden tartışma konusu olan Öğrenci Andı’ndan ‘Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize, ant içeriz’ kısımlarına yer verildi.

Mezitli Belediye Başkanlığı ayrıca, Atatürk afişlerinin önünde fotoğraf çektirip bunu sosyal medya üzerinden belediyeye ulaştıranlara Türk bayrağı hediye edeceği bir kampanyayı da başlattı.

Mezitli Belediyesi resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Mezitli'de belirli bölgelerde yer alan ''10 Kasım'' bilboardlarımız önünde fotoğraf çekilen vatandaşlarımız 9 Kasım Cuma Günü Mezitli Belediyesi Yeni Hizmet Binamızdan Türk Bayraklarını alabilirler."ifadeleri kullanıldı.