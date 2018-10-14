belediye başkanının oğlu başından vuruldu

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 26 yaşındaki oğlu Metin Sungur, Yenimahalle TOKİ girişinde kendi aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada, başından silahla vuruldu.
Ağır yaralanan Metin Sungur'u, arkadaşları başka bir araçla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.
Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri aracın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 14.10.2018 21:58