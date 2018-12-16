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Belediye başkanını isyan ettiren görüntü

Bursa'ya bağlı İznik ilçesindeki göl kenarına belediye başkanlığı tarafından 20 milyon TL harcanarak, yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Bunlar milli servet" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanını isyan ettiren görüntü

Bursa'ya bağlı İznik ilçesindeki göl kenarına belediye başkanlığı tarafından 20 milyon TL harcanarak, yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Bunlar milli servet" ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 17:21
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü

Bursa'ya bağlı İznik ilçesindeki göl kenarına belediye başkanlığı tarafından 20 milyon TL harcanarak, yaptırılan parktaki banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Bunlar milli servet" ifadelerini kullandı.

Akılalmaz Olay, önceki gece, İznik Gölü kenarında meydana geldi. İznik Belediyesi tarafından 20 milyon TL maliyetle, yaptırılan parka 1 ay önce yerleştirilen banklardan bazıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, inceleme yaptı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İznik Belediye Başkanı Sargın, bankların yakılmasına tepki göstererek, "Yazıklar olsun bunu yapanlara. Yazıktır, günahtır. Bunları yapanları Allah'a havale ediyorum. Bunlar bizim milli servetimizdir" ifadelerini kullandı.

Belediye baÅkanÄ±nÄ± isyan ettiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼: YazÄ±klar olsun bunu yapanlara

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
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belediye başkanını isyan ettiren görüntü
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