Belediye Başkanı ve Çalışanlara Bıçakla Saldırmıştı! Mahkeme Kararını Verdi

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk , Makam Şoförü ve Fen İşleri Müdürüne bıçaklı saldırı düzenleyen şahsa 11 sene 8 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkmesinde görülen davanın ilk duruşmasına, 53 yaşındaki tutuklu sanık Mehmet Alanbay, Mağdurlar Yahyalı Belediye Başkanı, Makam Şoförü ve Fen İşleri Daire Müdürü de katıldı. Sanık Alanbay, ifadesinde, olaydan bir gün önce Adana'da olduğunu , kendilerine ait bir yere belediye ve polis gelince eve geldiğini söyledi. Alanbay, "Olay günü beni tahrik ettiler, bana küfür edip, 'Sen fakirsin, ezer geçeriz.' dediler.

Tartışma kavgaya dönüşünce, bana taş atacaklardı. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan çakıyla nefsi müdafaada bulundum. Pişmanım." şeklinde kolnuştu. Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, 2013 yılındaki bir kararın uygulandığını vurgulayarak, "Tartışma kavgaya dönüştü. Kepçe operatörü olmasa bizi öldürecekti. Şikayetçiyim." dedi. Diğer mağdurlarda şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme sanık Alanbay'a 'Kasten Yaralama' suçundan 1 sene 6 ay, öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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