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Belediye Başkanı ‘İşsizim’ diyen yurttaşı elinin tersiyle kovdu

Bayramlaşmanın yapıldığı mekanın önünde bir vatandaş Göksu’ya sıkıntısını anlatmaya çalıştı. Vatandaş, “8 ay oldu iş bulamıyorum” dedi. Göksu, elinin tersiyle vatandaşa git işareti yaptı.

Belediye Başkanı ‘İşsizim’ diyen yurttaşı elinin tersiyle kovdu

Bayramlaşmanın yapıldığı mekanın önünde bir vatandaş Göksu’ya sıkıntısını anlatmaya çalıştı. Vatandaş, “8 ay oldu iş bulamıyorum” dedi. Göksu, elinin tersiyle vatandaşa git işareti yaptı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:48
Belediye Başkanı ‘İşsizim’ diyen yurttaşı elinin tersiyle kovdu

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla Esenler’de hemşeri derneklerine üye olan vatandaşlarla buluştu.

Oda Tv’de yer alan habere göre bayramlaşmanın yapıldığı mekanın önünde bir vatandaş Göksu’ya sıkıntısını anlatmaya çalıştı. Vatandaş, “8 ay oldu iş bulamıyorum” dedi. Göksu, elinin tersiyle vatandaşa git işareti yaptı.

Tevfik Göksu’nun yanındakiler iş bulamadığını söyleyen vatandaşa tepki gösterdi ve onu alandan uzaklaştırdı.

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