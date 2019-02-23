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Beklenen kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde uzmanlar tarafından beklenen kar yağışı başladı. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

Beklenen kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde uzmanlar tarafından beklenen kar yağışı başladı. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:12
Beklenen kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde uzmanlar tarafından beklenen kar yağışı başladı. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

ULAŞIMDA AKSAMA

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cumartesi) Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor.

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Türkiye geneli 23 Şubat 2019 Cumartesi günü hava durumu

KAR BUGÜN İSTANBUL'DA

İstanbul'daki yağışların bugün sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgar da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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