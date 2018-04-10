Beklenen Açıklama Geldi: İşte 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi

Beklenen 1 Mayıs kararı açıklandı.

DİSK, beklenen 1 Mayıs kararını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında, DİSK 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalar için Maltepe miting alanını adres gösterdi ve kutlamaların burada olacağını açıkladı.

TÜRK İŞ HATAY'DA OLACAK

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay daha önce yaptığı açıklamada, “Bu yıl 1 Mayıs’ı Hatay’ da kutlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

METAL İŞ TAKSİM DEDİ

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan da, “Tüm emek örgütlerini ve sendikaları, Taksim Alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz.” denilmişti.

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