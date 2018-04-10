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Beklenen Açıklama Geldi: İşte 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi

DİSK'ten beklenen son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 1 Mayıs İşçi Bayramının nerede kutlanacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

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Beklenen Açıklama Geldi: İşte 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi

DİSK'ten beklenen son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 1 Mayıs İşçi Bayramının nerede kutlanacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

10 Nisan 2018 Salı 11:38
Beklenen Açıklama Geldi: İşte 1 Mayıs Kutlamalarının Adresi

Beklenen 1 Mayıs kararı açıklandı.

DİSK, beklenen 1 Mayıs kararını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında, DİSK 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalar için Maltepe miting alanını adres gösterdi ve kutlamaların burada olacağını açıkladı.

TÜRK İŞ HATAY'DA OLACAK

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay daha önce yaptığı açıklamada, “Bu yıl 1 Mayıs’ı Hatay’ da kutlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

METAL İŞ TAKSİM DEDİ

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan da, “Tüm emek örgütlerini ve sendikaları, Taksim Alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz.” denilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 10.04.2018 11:22
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