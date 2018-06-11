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Bekir Bozdağ'dan Son Dakika Kandil Harekatı Açıklaması

Bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken kandile düzenlenecek harekata ilişkin son durumu da açıkladı.

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Bekir Bozdağ'dan Son Dakika Kandil Harekatı Açıklaması

Bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken kandile düzenlenecek harekata ilişkin son durumu da açıkladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:44
Bekir Bozdağ'dan Son Dakika Kandil Harekatı Açıklaması

Bekir Bozdağ, Kandile düzenlenecek harekatın savunmadan çok taarruz olduğunu vurguladı.

Bozdağ, Millet İttifakı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir. Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil."

ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Gülen'in ABD'den iade talebine ilişkin, "Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. "Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır." dedi.

SİZİ ARAYAN KİM?

Gülen'in iadesine ilişkin Muharrem İnce'nin iddialarına da değinen Bozdağ, "Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?" ifadelerini kullandı.

HER AN HER ŞEY OLABİLİR

Kandil harekatına değinen Bekir Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." şeklinde konuştu.

APOLET TARTIŞMASI

İsmail Metin Temel meselesine de değinen Bozdağ açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bir ordu komutanının kendi silahlı kuvvetlerinin başkomutanını, cumhurbaşkanını, milletin birliğini temsil eden liderini alkışlamasından daha doğal ne olabilir? Onlar (CHP'liler) Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok. İsmail Metin Temel, hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dalı Harekatıyla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiğin kahraman komutanı."

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Bozdağ konuşmasında, "Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir." dedi.

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