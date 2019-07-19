Bekçilik Sınavından Dönerken Jigololuk Başvurusu Yaptı! Dolandırıldı!

Trabzon’da jigolo olmak için internette başvuru yapan O.Ç., nasıl dolandırıldığını anlattı. Aylık 3 bin lira kazanç vaat eden reklam üzerine başvuru formu doldurduğunu, bekçilik sınavından dönerken de telefonla arandığını anlatan O.Ç. çeşitli gerekçelerle toplam 4 bin 500 lira yatırdığını söyledi.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre pazarlamacılık yapan 23 yaşındaki O.Ç., 13 Temmuz’da polise başvurarak başına gelenleri şöyle anlattı:

“10 Temmuz’da internette jigolo başvurusu reklamı gördüm. ‘Ayda bin lira ile 3 bin lira arasında kazanç sağlayabilirsiniz’ yazıyordu. Reklamı tıkladım. Bir ajans sayfası açıldı. Sayfa içeriğinde ‘jigolo başvuru formu’ vardı. Adımı, soyadımı, telefonumu ve adresimi yazarak formu doldurdum. 13 Temmuz’da Erzurum’a bekçilik sınavına gitmiştim. Trabzon’a dönerken telefonum çaldı. Bilmediğim bir numaraydı. Arayan kişi adının Hakan olduğunu, İstanbul’dan aradığını, bir bayanla görüşme ayarladığını, abone ücreti olarak 500 lira yatırmam gerektiğini söyledi. Verdiği kimlik numarasına 500 lirayı bankadan gönderdim.”

‘BEKÇİLİK BAŞVURUM DA GİTTİ’

Her şeyin yaklaşık 3 saatte olup bittiğini anlatan O.Ç. sözlerine şöyle devam etti:

“Trabzon’a geldim. Tekrar aradılar. Görüşeceğim bayanın adının İpek olduğunu söylediler. 500 lira daha para istediler, gönderdim. Tekrar aradılar, telefondaki şahıs isminin İrem olduğunu, 11 Temmuz’daki başka bir randevusunu iptal ettiğini, onun yerine gidebilmem için bin lira daha yatırmamı söyledi. Ben de yine yolladım. Akşama doğru tekrar aradılar. Adının Hakan olduğunu söyleyen kişi ‘2 bin 500 lira daha yatırdığında hesabına 19 bin lira para para geçecek’ dedi. 2 bin 500 lira daha yolladım. Daha sonra tekrar arayıp para isteyince, dolandırıldığımı anladım. Şikâyetçiyim”

Hürriyet’e konuşan O.Ç, hakkında çıkan haberlere de tepki göstererek “Arkadaş kurbanı olduk, bana iyi oldu. Bekçilik başvurum da sıkıntıya girdi” dedi.

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