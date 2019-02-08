Bekçilerin Üzerine Arabayı Sürdüler!

Adana'da asayiş devriyesi yapan bekçilerin üzerine otomobil süren şüpheliler kovalamaca neticesinde yakalandı. 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, otomobilin bagaj ve motor kısmında arama yaptı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Adana'ya bağlı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobili görevlilerin üzerine sürüp araçlarıyla ara sokaklara kaçtı. Şüphelilerin gidebileceği ana arterler ve caddelerde önlem alan ekipler, aracın Atakent Mahallesi'nde olduğu ihbarı üzerine bu bölgeye kaydırıldı.

Mahallede araştırma yapan ekipler, kısa süreli kovalamaca neticesinde şüpheli otomobili Yaşar Doğu Caddesi'nde durdurdu. Araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, otomobilin bagaj ve motor kısmında arama yaptı.

Şüpheliler ve otomobil detaylı araştırma yapmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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