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'Behzat Ç.'nin BluTV macerası sona erdi'

Altı yıllık aranın ardından internet dizisi olarak geri dönen Behzat Ç.'nin, BluTV ile yeni bir sezon için anlaşamadığı iddia edildi. Söylentilere göre, dizinin beşinci sezon çekimleri başlamadan iptal edildi.

'Behzat Ç.'nin BluTV macerası sona erdi'

Altı yıllık aranın ardından internet dizisi olarak geri dönen Behzat Ç.'nin, BluTV ile yeni bir sezon için anlaşamadığı iddia edildi. Söylentilere göre, dizinin beşinci sezon çekimleri başlamadan iptal edildi.

22 Ekim 2019 Salı 07:22
'Behzat Ç.'nin BluTV macerası sona erdi'

Aradan geçen 6 yıla rağmen Behzat Ç., tekrar gündeme oturdu. Fakat dizinin 9 bölümlük giriş hikayesinin sonuna gelindiği öğrenildi.

BluTV, dizinin 45 dakikalık formatını 60 dakikaya çıkaracağını ve yeni sezon çekimlerinin de yakında başlayacağını duyurmuştu. Diğer yandan yeni sezonda 'Harun' gibi klasikleşmiş karakterlerin geri döneceğine dair söylentiler ortaya atılmıştı.

Webtekno'nun iddiasına göre Behzat Ç., beşinci sezon için yapım öncesi aşamasındayken iptal oldu.

Dizide Behzat’ın ağabeyi Şevket’e hayat veren Ege Aydan, Instagram hesabındaki bir gönderisine yapılan yoruma yanıt verdi.

Aydan, yeni sezonun vaktini soran bir takipçisine, "Proje durdu ne yazık ki anlaşamadılar" şeklinde yanıt verdi. Aydan, yorumunu kısa süre sonra sildi.

BluTV cephesi, henüz bir açıklamada bulunmadı. Bunun yanı sıra Behzat Ç. ekibinin yeni sezonda maddi konularda anlaşamadığı iddia edildi.

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