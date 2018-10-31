“Bedelliye başvuru süresi uzatılsın!”

Askerlik şubelerindeki yoğunluk neticesinde binlerce vatandaş başvuru süresinin uzatılmasını talep ediyor. 368 askerlik şubesinde 4 bin memur bedelli askerlik başvurusu yapan vatandaşların işlemlerini tamamlıyor. Fakat memurlar 24 saat çalışsa bile 3 Kasım 2018 tarihine kadar başvuruların bitmesi mümkün görünmüyor.

Askerlik şubelerinin önündeki uzun başvuru kuyrukları “bedelli askerlik başvuru süresi uzatılsın” talebini de beraberinde getirdi. Sivil Memurlar Sendikası (SİME- SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun 3 Kasım 2018 tarihinde bedelli askerlik başvurularının sonra ereceğini anımsatarak, “Bedelli askerlikte bugüne kadar 700 bine yakın başvuru yapıldı. Yasadan 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı bulunuyor. 3 Kasım'a kadar bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Dursun, bedelli askerlik başvurularının 368 askerlik şubesinden 4 bin personel ile alındığını hatırlattı: Başkan Dursun “Bedelli askerlik süresinin makul bir zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatma, yükümlülerin faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa yığılma da ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullanarak şubelerde memurların 24 saat çalışmasıyla dahi sürenin istatiksel olarak yetmeyeceğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA