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Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedelli askerlik yasasına dair celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten yararlanacakların 1. celp döneminde gönderilecekleri birlikler belli oldu. Askerli ile yükümlü olanlar e-Devlet sistemi üzerinden bilgilere ulaşabilecek. Diğer taraftan bedelli askerlikten faydalanacak kişileri sevindirecek bir bilgi daha geldi. Bedelli askerlikten yararlanacak askerlerin yol izinlerinin de 21 günden düşeceği öne sürüldü.

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Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedelli askerlik yasasına dair celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten yararlanacakların 1. celp döneminde gönderilecekleri birlikler belli oldu. Askerli ile yükümlü olanlar e-Devlet sistemi üzerinden bilgilere ulaşabilecek. Diğer taraftan bedelli askerlikten faydalanacak kişileri sevindirecek bir bilgi daha geldi. Bedelli askerlikten yararlanacak askerlerin yol izinlerinin de 21 günden düşeceği öne sürüldü.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:48
Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedelli askerlik yasasına dair celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten yararlanacakların 1. celp döneminde gönderilecekleri birlikler belli oldu. Askerli ile yükümlü olanlar e-Devlet sistemi üzerinden bilgilere ulaşabilecek. Diğer taraftan bedelli askerlikten faydalanacak  kişileri sevindirecek bir bilgi daha geldi. Bedelli askerlikten yararlanacak askerlerin yol izinlerinin de 21 günden düşeceği öne sürüldü.

Bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni önemli bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

Bedelli askerlik uygulamasının 1. celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül 2018'de birliklerine sevk edilecek.

Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj (SMS) olarak gönderilecek.

Diğer taraftan bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı da belli oldu. 26 günde 405 bin kişi başvuru yaparken, bu önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aştı. 3 Ağustos'ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

A Haber'in haberine göre, bedelli askerlikte celp döneminin belli olmasıyla, bedelli askerleri sevindirecek bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni verileceği öğrenildi. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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