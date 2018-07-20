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Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme

Habertürk'e konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme

Habertürk'e konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:47
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme

28 günlük askerlik eğitimi süresi kaldırılacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yaptığı son dakika açıklamasında, bedelli askerlik tasarısında yer alan, bedelliden faydalanacak olan vatandaşların 28 gün askerlik yapma şartına ilişkin açıklamada bulundu.

28 gün askerlik şartının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde kendisine yönlendirilen soruyu yanıtlayan Yazıcı  şu ifadeleri kullandı:

"Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır"

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı, bedelli askerliğe ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir sorun. Türkiye'nin gençleriyle ilgili. Askerlik vatan görevi. Yığın haline gelmiş temel bir sorun. Siyaset sorunlara karşın duyarsız kalamaz. Askerliği her Türk gencinin yapması gereken onurlu bir görev. Ancak gençlerimiz isteseler bile hemen askere gitmeleri mümkün değil. TSK'nın silah altına alacağı kadrosu belli. Yılda en fazla 350 bin kişi. Ancak askere gidememiş 5 milyon dolayında Türk genci var"

Yazıcı açıklamasına şu şekilde son verdi:

"3-5 yılda bir bu birikim oluyor. Bedelli askerlik talepleri geliyor. Adam iş kurmuş, iş edinmiş. Özelde kamuda çalışıyor. Askere ne zaman çağrılacağı konusunda beklenti içerisinde. Apar topar askere gitmesiyle işini kaybetme kaygısı var. İş kaybetmeyle ilgili kaygılar vardı."

ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEME

İlk kez uygulanacak yurtdışından başvuranların uzaktan eğitimiyle ilgili ayrıntılar da yine bakanlığın uygulama yönetmeliğiyle netlik kazanacak. Yine bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. Bedelli teklifinin altında imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hürriyet'e, öğrencilerin okullarındaki eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için bu yönde bir uygulamaya gidilebileceğini belirterek, "Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir" dedi. Çalışanlar için de öncekilerden farklı olarak temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılmaları uygulaması öngörüldü.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.07.2018 08:59
Anahtar Kelimeler:
28 Gün EğitimSon DakikaBedelli Askerlik
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mehmet 30 dakika önce

Hayırdır fetih mi var?Sefere mi çıkıyoruz? Tutturdunuz bi 28 gün sanki kendi çocuklarınız koşa koşa gitti askere

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