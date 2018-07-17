Bedelli Bekleyen Futbolcu, Oyuncu ve Sanatçılar

Bedelli askerlik bugün belli oldu. Yaş 25 bedel 15 olarak belirlendi ve bedelli askerlik yapacak olanlar 25 gün askerlik yapacacak.
Bedelli askerlik bekleyen on binlerce vatandaş var. Bedelin düşük olması ve yaşın da düşük olması nedeniyle çok sayıda kişinin bedelli askerlikten faydalanması bekleniyor. Bu kişilerarasında futbol ve sanat camiasından da isimler var.
İşte bedelli bekleyen bazı oyuncu, futbolcu ve şarkıcılar..
İdo Tatlıses - 1992
Kerimcan Durmaz - 1994 (Yararlanamıyor)
Şükrü Özyıldız - 1988
Aras Bulut İynemli - 1991
Çağatay Ulusoy - 1991
Barış Arduç - 1987
Can Yaman - 1989
Hilmi Cem İntepe - 1992
Edis Görgülü - 1990
Gökhan Alkan - 1987
Furkan Andıç - 1990
Tolga Sarıtaş - 1991
Metin Akdülger - 1988
Hakan Sabancı- 1991
İsmail Köybaşı
Alper Potuk
Şener Özbayraklı
Serdar Aziz
Eray İşçan
Ahmet Çalık
Necip Uysal
Caner Erkin
Mustafa Pektemek
Mustafa Akbaş
Mert Günok
Onur Kıvrak
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