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Bedelli Bekleyen Futbolcu, Oyuncu ve Sanatçılar

Birçok ünlünün de heyecanla beklediği bedelli askerlik sonunda netleşti ve meclise gönderildi. Bedelli askerlik sanat ve spor camiasından da çok kişiye ilaç gibi geldi.

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Bedelli Bekleyen Futbolcu, Oyuncu ve Sanatçılar

Birçok ünlünün de heyecanla beklediği bedelli askerlik sonunda netleşti ve meclise gönderildi. Bedelli askerlik sanat ve spor camiasından da çok kişiye ilaç gibi geldi.

17 Temmuz 2018 Salı 17:58
Bedelli Bekleyen Futbolcu, Oyuncu ve Sanatçılar

Bedelli askerlik bugün belli oldu. Yaş 25 bedel 15 olarak belirlendi ve bedelli askerlik yapacak olanlar 25 gün askerlik yapacacak. 

Bedelli askerlik bekleyen on binlerce vatandaş var. Bedelin düşük olması ve yaşın da düşük olması nedeniyle çok sayıda kişinin bedelli askerlikten faydalanması bekleniyor. Bu kişilerarasında futbol  ve sanat camiasından da isimler var.

İşte bedelli bekleyen bazı oyuncu, futbolcu ve şarkıcılar..

İdo Tatlıses - 1992

Kerimcan Durmaz - 1994 (Yararlanamıyor)

Şükrü Özyıldız - 1988

Aras Bulut İynemli - 1991

Çağatay Ulusoy - 1991

Barış Arduç - 1987

Can Yaman - 1989

Hilmi Cem İntepe - 1992

Edis Görgülü - 1990

Gökhan Alkan - 1987

Furkan Andıç - 1990

Tolga Sarıtaş - 1991

Metin Akdülger - 1988

Hakan Sabancı- 1991

İsmail Köybaşı

Alper Potuk

Şener Özbayraklı

Serdar Aziz

Eray İşçan

Ahmet Çalık

Necip Uysal

Caner Erkin

Mustafa Pektemek

Mustafa Akbaş

Mert Günok

Onur Kıvrak

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