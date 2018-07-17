Bedelli Askerlikten Bu Tarihten Önce Doğanlar Faydalanacak

Bedelli askerlikte tarih bugün belli oldu.

AK Parti'nin hazırladığı teklif meclise sunuldu ve bedelli askerlik için yaş 25, bedel 14 olarak belirlendi. Yaşın 25 olarak belirlenmesinin ardından en çok merak edilen konu, hangi tarihten sonra doğan vatanndaşların bedelli askerlikten faydalanabileceği konusu oldu. Kritik tarih açıklandı. AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu bedelli askerlik teklifinin detayları belli olmaya başladı.

SINIR 31 ARALIK 1993

Yaş 25, bedel 15 bin lira ve 25 gün askerlik olarak sunulan tekliften 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanlar yararlanabilecek.

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