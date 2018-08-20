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Bedelli Askerlik'teki 21 Gün Şartı Kalkacak mı?

24 Haziran Seçimlerine Bedelli Askerlik vaadi ile giren iktidar partisi seçimlerden zaferle çıktıktan sonra ilk icraat olarak beklenen Bedelli Askerlik yasasını çıkardı. Bedelli Askerlik yasasının Resmi Gazete yayımlanması ile birlikte tartışmalarda alevlendi. 21 Gün temel askerlik eğitimi şartının konulduğu bedelli askerlik yasasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Yaklaşık olarak 7 milyon vatandaşın askerlik ile ilişiği bulunuyor ve bu vatandaşlar bedelli askerlikte 21 gün şartı kalkacak mı sorusunu soruyor...

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Bedelli Askerlik'teki 21 Gün Şartı Kalkacak mı?

24 Haziran Seçimlerine Bedelli Askerlik vaadi ile giren iktidar partisi seçimlerden zaferle çıktıktan sonra ilk icraat olarak beklenen Bedelli Askerlik yasasını çıkardı. Bedelli Askerlik yasasının Resmi Gazete yayımlanması ile birlikte tartışmalarda alevlendi. 21 Gün temel askerlik eğitimi şartının konulduğu bedelli askerlik yasasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Yaklaşık olarak 7 milyon vatandaşın askerlik ile ilişiği bulunuyor ve bu vatandaşlar bedelli askerlikte 21 gün şartı kalkacak mı sorusunu soruyor...

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:42
Bedelli Askerlik'teki 21 Gün Şartı Kalkacak mı?

24 Haziran Seçimlerine Bedelli Askerlik vaadi ile giren iktidar partisi seçimlerden zaferle çıktıktan sonra ilk icraat olarak beklenen Bedelli Askerlik yasasını çıkardı. Bedelli Askerlik yasasının Resmi Gazete yayımlanması ile birlikte tartışmalarda alevlendi. 21 Gün temel askerlik eğitimi şartının konulduğu bedelli askerlik yasasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bedelli Askerlik 15 Bin TL ücret ve 21 gün temel askerlik eğitimi şartı kapsamında başvuru yapmak için yaşı tutan vatandaşlar 21 günlük eğitim süresine tepki gösteriyor.

Ailesinde hasta olduğu için veya işini bırakıp gidemeyecek durumda olduğu için bedelli askerlik kanunundan faydalanmak isteyenler 21 gün şartıyla adeta şok oldular. Para vererek askerlik hizmetinden muaf olmayı bekleyen yaklaşık 7 milyona yakın vatandaş her halukarda 21 gün askerlik yapacağını öğrenince sosyal medyadann tepkilerini #21GünVarsaOyYok etiketi altında paylaşıyorlar.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.08.2018 20:06
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik teki gün şartı kalkacak
Yorumlar
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Ozan 3 saat önce

Ona oy yok buna oy yok . 21 gun gidicez daha niye agliyorsunuz . Yatin kalkin dua edin

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A1 3 saat önce

Kalkmasi lazim yurtdisindayim 21 gundu tum duzenim yok olar.

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Murat Yılmaz 2 saat önce

Seçimden 3 gün önce milli savunma bakanı kesinlikle askere gitme olmayacak dedi. İnsanların oylarını aldılar sonra 21 gün ortaya kondu. 1 milyon 300 bin kişi için kanun çıkarılmış ama 60 bin kişi başvurmuş. Zaten gidebilen normal giderdi bir de 15 bin lira niye ödesin.

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Mustafa 2 saat önce

Kaldırılmalı seçimden önce neden söylemediniz

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gulse n 5 dakika önce

bende bir anne olarsk 21 güne karşıyım.uzaktan eğitim versinler çocuklarımız eğitimlerini ve işini bırakmasın.haydi anneler

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gulse n 4 dakika önce

bende bir anne olarsk 21 güne karşıyım.uzaktan eğitim versinler çocuklarımız eğitimlerini ve işini bırakmasın.haydi anneler

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