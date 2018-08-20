Bedelli Askerlik'teki 21 Gün Şartı Kalkacak mı?

24 Haziran Seçimlerine Bedelli Askerlik vaadi ile giren iktidar partisi seçimlerden zaferle çıktıktan sonra ilk icraat olarak beklenen Bedelli Askerlik yasasını çıkardı. Bedelli Askerlik yasasının Resmi Gazete yayımlanması ile birlikte tartışmalarda alevlendi. 21 Gün temel askerlik eğitimi şartının konulduğu bedelli askerlik yasasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bedelli Askerlik 15 Bin TL ücret ve 21 gün temel askerlik eğitimi şartı kapsamında başvuru yapmak için yaşı tutan vatandaşlar 21 günlük eğitim süresine tepki gösteriyor.

Ailesinde hasta olduğu için veya işini bırakıp gidemeyecek durumda olduğu için bedelli askerlik kanunundan faydalanmak isteyenler 21 gün şartıyla adeta şok oldular. Para vererek askerlik hizmetinden muaf olmayı bekleyen yaklaşık 7 milyona yakın vatandaş her halukarda 21 gün askerlik yapacağını öğrenince sosyal medyadann tepkilerini #21GünVarsaOyYok etiketi altında paylaşıyorlar.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

21 gün kaldırılsın yüksek lisans öğrencisiyim sınavlarıda geçtim 3 hafta gitmemek kalmak demek yüksek yapan bilir #21GünVarsaOyYok — Kortis (@korayunver7) 20 Ağustos 2018

#Arefe #21GünVarsaOyYok kepenk kapattirip hastamizi biraktirmak nasil bir cozum arefe gununde yapin bi guzellik sevindirin binlerce kisiyi. @RT_Erdogan @tcsavunma gidebilseydik ztn 5.5 ay giderdik borca girip faiz odemek zorunda kalmazdik — ata yildirim (@Bedellia2) 20 Ağustos 2018

#21GünVarsaOyYok Ben kalp hastasıyım 10 yıldır koşamıyorum.Arkadaşım böbrek hastası ve hastaneler teşhis koyamadığı için çürük verilmiyor. Ne yapalım şimdi 21 gün için ölmeye mi gidelim ? — 21GünAskerlikKaldırılsın! (@Barannn____) 20 Ağustos 2018

#21GünVarsaOyYok İnsanlara Seçimden Önce Söz Verip Seçimden Sonra Ne Haliniz Varsa Görün Diyen Yöneticilere Artık Oy Yok. — Sakıp Başkan (@sakipbaskan_) 20 Ağustos 2018

Bu bedelli için destek verip 21 gün olayına destek vermeyenleri anlamak mümkün değil #21GünVarsaOyYok — Bedelli Sözlük.com (@bedellisozluk) 20 Ağustos 2018

Yurt dışındaki vatandaş uzaktan eğitim alırken bizlere de aynı şekilde uzaktan eğitim verilsin @tcsavunma #21GünVarsaOyYok — ilbars çetin (@cetinilbars) 20 Ağustos 2018

#21GünVarsaOyYok Seçimi Kazanmadan Önce "Asla Eğitim Olmayacak" Sözü Verip, Seçimden Sonra "21 Günden Aşağı Düşme Yok" Demenin Hiçbir Karşılığı Olmayacak mı Sandınız Gerçekten? Bu Millet Şamar Oğlanı mı ki? #BedelliAskerlik — Sakıp Başkan (@sakipbaskan_) 20 Ağustos 2018

Devletin paraya ihtiyacı var deyip üç gün içinde parayı yatırıyoruz ama yine mağdur olan biz oluyoruz. 3 Kasım’a kadar ilişiği yoktur belgesi verip 15 Eylül’de askere almak nedir? Ben işimi gücümü bu tarihe göre ayarladım oyun mu oynuyorsunuz bizimle? #21GünVarsaOyYok@TSKGnkur pic.twitter.com/bVd3f0h892 — Enes (@enes_unal90) 20 Ağustos 2018

Bize sözler verildi sayın @RT_Erdogan partiniz @Akparti ve @nurettincanikli şahit! Sözünüzü lütfen yerine getirin yoksa belediyelerde büyük kayba uğrarsınız. Biz büyük bi aileyiz yenen sözleri unutmayız #21GünVarsaOyYok — 21GünEşitsizliği (@21GunKalkmali) 20 Ağustos 2018