Bedelli askerlikte yeni gelişme!. Az Önce Duyuruldu!..

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Bedelli askerlik 2.celp bilgileri az önce e-Devlet'te yayımlandı.

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işlemeye devam ediyor. Bedelli askerlikten yararlanacakların 1. celp döneminde gönderilecekleri birlikler Ağustos ayının son haftasında açıklanmıştı. Alınan karara göre; ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek. Ekim ayında bedelli askerlik yapacakların yerleri ise bugün e-devlet üzerinden duyuruldu.

Üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül 2018 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül 2018 tarihinde, ikinci sevk işleminin 6 Ekim 2018 tarihinde, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim 2018 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA