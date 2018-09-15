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Bedelli askerlikte kritik gün! Bugün başlıyor... Son rakamlar açıklandı

Bedelli askerlik uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra ilk celp döneminde yararlanacakların, bugün 21 günlük temel askeri eğitimlerini yerine getirmek için kışlalarına teslim olacak... Bedelli Askerlik uygulamasından faydalanmak üzere başvuru yapanların sayısı 515 bini geçti, başvurusunu tamamlayan askerlikten yükümlü olanların sayısı ise 170 bine yaklaştı.

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Bedelli askerlikte kritik gün! Bugün başlıyor... Son rakamlar açıklandı

Bedelli askerlik uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra ilk celp döneminde yararlanacakların, bugün 21 günlük temel askeri eğitimlerini yerine getirmek için kışlalarına teslim olacak... Bedelli Askerlik uygulamasından faydalanmak üzere başvuru yapanların sayısı 515 bini geçti, başvurusunu tamamlayan askerlikten yükümlü olanların sayısı ise 170 bine yaklaştı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:58
Bedelli askerlikte kritik gün! Bugün başlıyor... Son rakamlar açıklandı

Bedelli askerlik uygulaması ile ilgili celp takvim süreci işlemeye devam ediyor. Başvuru yapıp süreci tamamlamış bedelli askerlik hizmetinden sorumlu olanlar, üç celp döneminden birincisinde temel askerlik eğitimi alacaklar bugün hizmet edecekleri kışlalarına teslim olmaya başlayacaklar.

Birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak sorumlular temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenirken, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da bilgi mesajı (Bilgilendirme SMS) olarak gönderilmişti. 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği duyurulmuştu. Birliklere sevk işleminin ilk cep dönemi için 15 Eylül 2018, ikincisinin 6 Ekim 2018, üçüncü sevkin ise 27 Ekim 2018 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. 

BAŞVURU SAYISI YARIM MİLYONU GEÇTİ

2. celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül 2018 tarihinde açıklanırken, 3. celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül 2018 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden duyurularak ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım 2018 tarihinden sonra yapılarak ayrıca duyurulacak. 

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik yoğun talep ve başvuru devam ediyor. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvuru sürecini tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. 
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