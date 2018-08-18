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Bedelli Askerlik'te Celp Tarihleri Belli Oldu!..

Bedelli askerlik başvurularını tamamlayanlar için celp dönemleri belli oldu.

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Bedelli Askerlik'te Celp Tarihleri Belli Oldu!..

Bedelli askerlik başvurularını tamamlayanlar için celp dönemleri belli oldu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:06
Bedelli Askerlik'te Celp Tarihleri Belli Oldu!..

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine ulaştırarak başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin en kısa sürede ve sorunsuz tamamlanması amacıyla hazırlanan celp takvimi, muhtemel durumlara ilişkin açıklamalar ile "yoklama, celp, sevk ve temel eğitim süreci diyagramı" Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.
İşlemlerini süresinde tamamlamayanlar kapsam dışına çıkartılacak
Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek.

Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

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Son Güncelleme: 18.08.2018 15:22
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bedelli askerlik te celp tarihleri belli oldu
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