Bedelli askerlikte başvuru süresi başlıyor!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Bedelli Askerlik kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra başvuru süresi başlayacak. Erdoğan, Afrika Turunun ardından bu hafta ülkeye dönüp kanunu onaylayacak.

1 Ocak 1994 ve öncesi doğumlu olanlardan 15 bin TL’lik bedelli askerlik ücretini tek seferde ödeyen askerlikle ilişiği bulunan vatandaşlar 21 günlük temel askerlik eğitiminde de öngörülen bedelli askerlik kanunundan faydalanacak.

Yurtdışında yaşayan ve bedelli askerlik kanunundan yararlanmak isteyenler de 2000 EURO ödeyerek uzaktan eğitimle teskere belgesi alabilecekler. Askerlik kararı aldırtmış ancak henüz birliğine teslim olmayanların da bedelli askerlik kanunundan yararlanacağı belirtildi.

Bedelli Askerlik kanununun ilk hazırlanan halinde 31 Aralık 1993 olarak konulan yaş şartına göre 1 milyon 324 bin kişiyi kapsayan yasada son anda yapılan bir günlük değişiklikle bedelliden yararlanacaklara 10 bin 721 kişi daha eklenerek sayı artmış oldu.

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