Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bedelli askerlikte başvuru süresi başlıyor!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Bedelli Askerlik kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra başvuru süresi başlayacak. Erdoğan, Afrika Turunun ardından bu hafta ülkeye dönüp kanunu onaylayacak.

banner396

Bedelli askerlikte başvuru süresi başlıyor!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Bedelli Askerlik kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra başvuru süresi başlayacak. Erdoğan, Afrika Turunun ardından bu hafta ülkeye dönüp kanunu onaylayacak.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:14
Bedelli askerlikte başvuru süresi başlıyor!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Bedelli Askerlik kanunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasından sonra başvuru süresi başlayacak. Erdoğan, Afrika Turunun ardından bu hafta ülkeye dönüp kanunu onaylayacak.

1 Ocak 1994 ve öncesi doğumlu olanlardan 15 bin TL’lik bedelli askerlik ücretini tek seferde ödeyen askerlikle ilişiği bulunan vatandaşlar 21 günlük temel askerlik eğitiminde de öngörülen bedelli askerlik kanunundan faydalanacak.

Yurtdışında yaşayan ve bedelli askerlik kanunundan yararlanmak isteyenler de 2000 EURO ödeyerek uzaktan eğitimle teskere belgesi alabilecekler. Askerlik kararı aldırtmış ancak henüz birliğine teslim olmayanların da bedelli askerlik kanunundan yararlanacağı belirtildi.

Bedelli Askerlik kanununun ilk hazırlanan halinde 31 Aralık 1993 olarak konulan yaş şartına göre 1 milyon 324 bin kişiyi kapsayan yasada son anda yapılan bir günlük değişiklikle bedelliden yararlanacaklara 10 bin 721 kişi daha eklenerek sayı artmış oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bedelli Askerlik Yapacakların Kışlaları Belli Oldu!..
Bedelli Askerlik Yapacakların Kışlaları Belli Oldu!..
Bu haberi Okumadan Bedelli Askerlik Kredisi Çekmeyin!..
Bu haberi Okumadan Bedelli Askerlik Kredisi Çekmeyin!..
Bedelli Askerlik Kredisi Kampanyaları Başladı!..
Bedelli Askerlik Kredisi Kampanyaları Başladı!..
Bedelli askerlikte yeni detaylar!
Bedelli askerlikte yeni detaylar!
Askerlik Süresi Kısalıyor; 3 Ay Zorunlu 6 Ay Bedelli Askerlik
Askerlik Süresi Kısalıyor; 3 Ay Zorunlu 6 Ay Bedelli Askerlik
1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı
1 Ocak 1994 doğumlular da bedelli askerlik yasa kapsamına alındı
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi
Son Güncelleme: 29.07.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
Bedelli Askerlik KanunuBedelli Askerlik ücretiBedelli Askerlik Yaş şartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlikte 21 Günlük Askerliğin Zamanı Seçilebilecek mi?
Bedelli Askerlikte 21 Günlük Askerliğin Zamanı Seçilebilecek mi?
Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü
Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü
Bunalıma Giren Polis Memuru İntihar Etti!..
Bunalıma Giren Polis Memuru İntihar Etti!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim