Bedelli Askerlikte 28 Gün Şartı Değişti!..

Son günlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de Bedelli Askerlik'te 28 gün şartı oldu. Birçok kişi 28 gün şartının kaldırılmasını veya değiştirilmesini talep ediyordu. Birçok siyasetçi de 28 gün şartının gereksiz olduğunu belirtmişti. Ak Parti Grup Başkanı Mehmet Muş Bedelli Askerlikteki 28 gün şartını değiştirildiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş, bedelli askerlik teklifindeki 28 gün şartının 21 gün olarak değiştirildiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Kamuoyundaki tartışmalar, siyasetteki tartışmalar ve TSK'nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifi 21 gün olarak revize edilmesi konusnuda teklifte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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