Bedelli Askerlikte 21 Günlük Askerliğin Zamanı Seçilebilecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Bedelli Askerlik kanunu ile ilgili esas ve usuller netleşmeye başladı. Askerlik hizmetini bedelli olarak yapacakları bekleyen 21 günlük temel eğitimin ne zaman yapılacağı, bedelli askerlik yapacakların bu 21 günlük sürenin zamanını seçip seçemeyeceği merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi - Yücel Kayaoğlu’nun aktardığı habere göre; Bakanlığın bünyesindeki personellerin üzerinde çalıştığı zamanlama ve planlama çalışmalarına göre, yurt içinden bedelli askerliğe başvuranlar, kuvvetlerin ihtiyaçları ve kışlaların mevcut kapasitelerine göre 5 veya 6 ayrı grupta askere alınacaklar.

Bedelli Askerlik Yasasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasından sonra şartlara uyanlar 3 aylık süre içerisinde askerlik şubelerine başvuru yapacak.

İddiaya göre; çalışanlar ve ihtisas yapanlar dâhil olmak üzere öğrenciler için bedelli askerlik takvimi konusunda kolaylık sağlanacak.

Bedelli Askerliğe Başvuru sırasında bu durumdakilere hangi dönemde askerlik yapmak istedikleri sorulacak ve Milli Savunma Bakanlığı'da da bu tarihleri uygun bulursa, tercih edilen takvime göre 21 günlük askerlik hizmetine alınacaklar.

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