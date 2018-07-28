Bedelli Askerlik Yapacakların Kışlaları Belli Oldu!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bedelli askerlik kanununda bulunan 21 günlük zorunlu temel eğitim için bedelli askerlik yapacakların hangi kışlalarda hangi birliklerde askerlik yapacakları merak ediliyordu. Bedelli askerlik yapacakların hangi birliklerde, hangi kışlalarda askerlik yapacakları, bedellilerin hangi şehirde 21 gün eğitim görecekleri ile ilgili taslak çalışması yapıldı.

Bedelli askerlik yapacakların 21 günlük temel eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma tamamlandı.

Bedelli Askerlik Hangi Şehirlerde Hangi Birliklerde Yapılacak?

Burdur

Manisa

Antalya

Sivas

Tokat

Erzincan

Amasya

Bilecik

Yukarıdaki belirlenen şehirlerde yer alan Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

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