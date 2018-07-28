Bedelli Askerlik Yapacakların Kışlaları Belli Oldu!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen bedelli askerlik kanununda bulunan 21 günlük zorunlu temel eğitim için bedelli askerlik yapacakların hangi kışlalarda hangi birliklerde askerlik yapacakları merak ediliyordu. Bedelli askerlik yapacakların hangi birliklerde, hangi kışlalarda askerlik yapacakları, bedellilerin hangi şehirde 21 gün eğitim görecekleri ile ilgili taslak çalışması yapıldı.
Bedelli askerlik yapacakların 21 günlük temel eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma tamamlandı.
Bedelli Askerlik Hangi Şehirlerde Hangi Birliklerde Yapılacak?
- Burdur
- Manisa
- Antalya
- Sivas
- Tokat
- Erzincan
- Amasya
- Bilecik
Yukarıdaki belirlenen şehirlerde yer alan Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.
Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:
- 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur
- 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas
- 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa
- 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya
- 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat
- 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
- 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan
- 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale
- 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın
- 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale
- 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik
- Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir
- 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir
- 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya
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