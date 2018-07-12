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Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvkili Bülent Turan katılım sağladığı CNN Türk kanalında bedelli askerlik hakkında en çok sorulan sorulardan olan ücret tartışmalarıyla alakalı olarak ifadelerde bulundu? İşte Bülent Turan'ın konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri..

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Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvkili Bülent Turan katılım sağladığı CNN Türk kanalında bedelli askerlik hakkında en çok sorulan sorulardan olan ücret tartışmalarıyla alakalı olarak ifadelerde bulundu? İşte Bülent Turan'ın konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri..

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:00
Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle alakalı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Turan, Türkiye'de askerlikle alakalı sorun yaşayan çok sayıda gencin bulunduğunu ve sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısmının büyük merakla beklediği askerlik çıkacağı tarih ile alakalı olarak detaylar merak ediliyor.

Ayrıca bunun yanı sıra bedelli askerliğin nasıl fiyatlandırılacağıyla alakalı olarak tartışmalar devam ediyordu.

Bülent Turan açıklamasında ise;

"Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz.

3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz.

Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.

Kaynaklar;
AA
DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 12.07.2018 17:09
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