Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlikle alakalı olarak değerlendirmelerde bulundu.

Turan, Türkiye'de askerlikle alakalı sorun yaşayan çok sayıda gencin bulunduğunu ve sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısmının büyük merakla beklediği askerlik çıkacağı tarih ile alakalı olarak detaylar merak ediliyor.

Ayrıca bunun yanı sıra bedelli askerliğin nasıl fiyatlandırılacağıyla alakalı olarak tartışmalar devam ediyordu.

Bülent Turan açıklamasında ise;

"Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz.

3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz.

Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.

Kaynaklar;

AA

DHA

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