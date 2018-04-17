Bedelli Askerlik Meselesinde Flaş Gelişme ! (2018'de Çıkacak mı?)

Son dakika haberi bedelli askerlik bekleyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gelen "erken seçim" açıklamasından üç gün önce Selma Yazıcı, "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı.AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen" dedi.

Bu mesajının ardından sosyal medyadan Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen seçim döneminde verdiği "bedelli askerlik" sözü hatırlatıldı.

Bu hatırlatma üzerine Selam Yazıcı "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" şeklinde açıklama yaptı.

İşte o paylaşımlar..

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Selma Yazıcı, daha önce AKP İstanbul tarafından düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" konusunda sorular sormuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı.

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