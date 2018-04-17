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Bedelli Askerlik Meselesinde Flaş Gelişme ! (2018'de Çıkacak mı?)

Selma Yazıcı'dan bedelli askerlik konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Peki bedelli askerlik çıkacak mı?

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Bedelli Askerlik Meselesinde Flaş Gelişme ! (2018'de Çıkacak mı?)

Selma Yazıcı'dan bedelli askerlik konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Peki bedelli askerlik çıkacak mı?

17 Nisan 2018 Salı 13:16
Bedelli Askerlik Meselesinde Flaş Gelişme ! (2018'de Çıkacak mı?)

Son dakika haberi bedelli askerlik bekleyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gelen "erken seçim" açıklamasından üç gün önce Selma Yazıcı, "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı.AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen" dedi.

Bu mesajının ardından sosyal medyadan Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen seçim döneminde verdiği "bedelli askerlik" sözü hatırlatıldı.

Bu hatırlatma üzerine Selam Yazıcı "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" şeklinde açıklama yaptı.

İşte o paylaşımlar..

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Selma Yazıcı, daha önce AKP İstanbul tarafından düzenlenen iftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "bedelli askerlik" konusunda sorular sormuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı.

Aşağıdaki yorum kısmından bedelli askerlik konusundaki yorumlarınızı yazabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 17.04.2018 13:24
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Yorumlar
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Barış 2 saat önce

Umarım çıkar

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Osman 2 saat önce

Bedelli askerlik gelir

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ilys 2 saat önce

insAllah cikar bedelli askerlik

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ersel 2 saat önce

cikmasi gerekir

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Engin 1 saat önce

Daha önce çıkmış bedeli askerlik için yakın zaman içerisinde verilen sözle ne alakası var. Gençlerin sorunu kadar daha önemli ne olabilir. defalarca derdimizi anlattık isteğimizi reise iletmezlerse seçim günü gereken neyse yapılır.

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Emin 2 saat önce

Sen zengin oğlusun incitme yazıktır ananı, ver otuz bin fakir kurtarsın vatanı. Milletvekilleri bundan yararlanarak oğullarını bedelli yaptırdılar. Herhalde bir kaç tane milletvekili oğlunun askerlik çağı gelmiş ki bu konu gündeme gelmiş. Bir de şehit cenazesinde en önde saf tutarlar bu milletvekilleri ve hükümet. Yazık...

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koray 1 saat önce

bayrağın bedeli parayla ödenmezzzzzzzzz sayın büyükler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! herkez yapacakkk !!!!!!!!!!!!!!!!! birileri can veriyorsaaaaa birileride mecbur yapacakk bu işi !!!!!! YA SEV YA TERKET BU MEMLEKETİ !!!!!! BEDELLİYE HAYIR !!!!!!

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İsa 1 saat önce

Bncede çıksın bırak askerliği bizim gibi sevenler yapsın korkaklar parasını versin

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