Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvuruda bulundu? sorusunun cevabı merak edilirken, sayının 500 bini aştığı ve 150 bin kişinin de tüm işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı.
Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor.
Bedelli askerlikten faydalanacakların ilk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi.
Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.
Kaynaklar; Yeni Şafak
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA