Bedelli askerlik için hayvanlarını satışa çıkardı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağpınar köyünde yaşayan, geçimini hayvancılık yaparak sağlayan ve askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 4 yıllık lisans mezunu Güzelsoy, bedelli parasını denkleştirmek için büyük ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı.

Bankalardan kredi çekme şansının olmadığı için bu yola başvurduğunu dile getiren Güzelsoy, hayvanlarını satışa çıkardığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Güzelsoy'un satışa çıkardığı hayvanlar arasında, kuzu, inek ve tavuklar bulunuyor.

Güzelsoy, sosyal medya hesabından, "Bedelli askerlik 15 bin TL olarak açıklandı. Parayı denkleştirmek oldukça zor. Mecburen eldeki hayvanları satacağım. Bedelli askerlik için hayvanlar satılıktır" notunu paylaştı.