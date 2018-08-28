Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bedelli Askerlik Eğitim Yerleri Açıklandı!..

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için ilk celp bilgilerini e-devlet üzerinden açıkladı

banner396

Bedelli Askerlik Eğitim Yerleri Açıklandı!..

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için ilk celp bilgilerini e-devlet üzerinden açıkladı

28 Ağustos 2018 Salı 10:38
Bedelli Askerlik Eğitim Yerleri Açıklandı!..

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için ilk celp bilgilerini e-devlet üzerinden açıkladı.

Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve bedelli askerlik başvuruları kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu ve e-devlet üzerinden ilan edildi. Alınan karar neticesinde ilk 12 bin bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 Eylül 2018 tarihinde görevli oldukları birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edildi.

Silah altına alınacak kişilerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları da yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Böylece bedelli askerlikten ilk faydalanacak kişiler belirlenmiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

E-DEVLET ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim 2018, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim 2018 tarihinde başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül 2018 ve 27 Eylül 2018 günlerinde yine e-Devlet'te ilan edilecek.

Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelliye toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.

KASIM CELBİNDE KÜTAHYA'DA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bedelli olarak askerlik yapacak olan adayların, Kasım ayı celbinden itibaren Kütahya'ya gelmeye başlayacağını duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.08.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik eğitim yerleri açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İğrenç Olay: 15 Yaşındaki Komşu Kızına Tecavüz Edip Hamile Bıraktı!..
İğrenç Olay: 15 Yaşındaki Komşu Kızına Tecavüz Edip Hamile Bıraktı!..
PKK'ya Faraşin Yaylası'nda darbe
PKK'ya Faraşin Yaylası'nda darbe
Hastalar Hekimsiz, Hekimler İşsiz : Diş Hekimleri Atama Bekliyor
Hastalar Hekimsiz, Hekimler İşsiz : Diş Hekimleri Atama Bekliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim