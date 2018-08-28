Bedelli Askerlik Eğitim Yerleri Açıklandı!..

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik için ilk celp bilgilerini e-devlet üzerinden açıkladı.

Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve bedelli askerlik başvuruları kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu ve e-devlet üzerinden ilan edildi. Alınan karar neticesinde ilk 12 bin bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 Eylül 2018 tarihinde görevli oldukları birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edildi.

Silah altına alınacak kişilerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları da yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Böylece bedelli askerlikten ilk faydalanacak kişiler belirlenmiş olacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

E-DEVLET ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi.

Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim 2018, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim 2018 tarihinde başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül 2018 ve 27 Eylül 2018 günlerinde yine e-Devlet'te ilan edilecek.

Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelliye toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.

KASIM CELBİNDE KÜTAHYA'DA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bedelli olarak askerlik yapacak olan adayların, Kasım ayı celbinden itibaren Kütahya'ya gelmeye başlayacağını duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA